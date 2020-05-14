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Guterres’ten Akıncı’ya mektup

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:15
Guterres’ten Akıncı’ya mektup
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CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN GÖNDERDİĞİ MEKTUBA DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN SONRA BM GENEL SEKRETERİ’NDEN DE CEVAP GELDİ

GUTERRES: “SALGININ ADA ÇAPINDA NEDEN OLDUĞU SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ, DİYALOG VE EŞGÜDÜM İÇİNDE İNSİYATİFLER GEREKLİ”

BM GENEL SEKRETERİ, SAĞLIK KONUSU İSTİKRAR KAZANIR KAZANMAZ, İKİ LİDERİN GEÇİŞ KAPILARININ YENİDEN AÇILMASI İÇİN DÜZENLEMELERDE MUTABAKATA VARMALARINI BEKLEDİĞİNİ İFADE ETTİ

GUTERRES, CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN FİNANSAL VE TEKNİK DESTEK TALEBİ İÇİN MÜMKÜN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEKLERİNİ DE BELİRTTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres COVID-19 tehdidine karşı birlikte mücadele edebilmek için yaptığı küresel ateşkes çağrısına Cumhurbaşkanı Akıncı’nın verdiği destek ve gösterdiği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Genel Sekreter yaptığı çağrının aldığı olumlu tepkilerden cesaret aldığını, COVID-19 ile mücadelede herkesin daha fazlasını yapabileceğini ve yapması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mektupta, söz konusu salgının uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını da tehdit ettiği belirtilerek, Genel Sekreterin bu konudaki düşüncelerini BM Güvenlik Konseyi’ne de ilettiği ifade edildi.

Çatışmalardan orantısız şekilde etkilenmiş ve salgına karşı daha kırılgan durumda olanlar için Genel Sekreter’in endişe duyduğu, bu yüzden sivilleri özellikle kadınlar, çocuklar ve kenara itilmiş grupları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

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Genel Sekreter küresel çağrısının sadece aktif çatışma olan yerlerde ateşkese ulaşılması hedefini taşımadığını, uzun süren anlaşmazlıkları olan tarafların ivedilikle farklılıklarını çözmesi için cesaretlendirilmesi hedefini de taşıdığının altını çizdi.

Guterres salgınla mücadele için tarafların anlaşmazlıklarını gidermesinin gerekli olduğunu çünkü salgınla ancak iş birliği yapılarak başarıyla mücadele edilebileceğini kaydetti. 

Bu bağlamda, Genel Sekreter tüm Özel Temsilcilerine bulundukları yerlerde bu çağrıyı temel alarak somut eylemler üretilmesine ve COVID-19 salgınıyla daha etkin ve eşgüdüm içerisinde mücadele için gerekli ortamın oluşturulmasına yardımcı olma görevi verdiğini ifade etti.

Guterres, bu krizde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiades ile iletişim içinde olmasından, salgınla mücadelede iş birliği yapmak ve bilgi paylaşmak için mutabık kalmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mektupta, Guterres salgının Ada çapında neden olduğu sorunların üstesinden gelebilmek için iş birliği, diyalog ve eşgüdüm içerisinde inisiyatiflerin gerekli olduğunun altını çizerek,  İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin sağlık krizinde ana iletişim kanalı olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’in COVID-19 ile daha geniş mücadeleye katkı koymak için diğer İki Toplumlu Teknik Komiteleri de güçlendirmeleri için cesaretlendirdi.

Genel Sekreter ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’i iki toplum arasındaki güven ve itimat için ek yollar bulmaları konusunda teşvik ettiğini belirterek, Ada’daki sağlık durumu istikrara kavuşur kavuşmaz, geçiş kapılarının yeniden açılması için düzenlemelerde ortak mutabakat beklediğini vurguladı.

Mektupta, tüm bu konularda, Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yakın çalışılması için liderleri cesaretlendirdiği kaydedildi.

DESTEK TALEBİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Genel Sekreter, Kıbrıs Türk toplumuna finansal ve teknik destek için Özel Temsilcisi Spehar ile de temas halinde olunduğunu bildiğini ifadeyle, destek talebini not ettiğini ve BM’nin destek verebilmek için mümkün seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 15:23
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