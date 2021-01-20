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Guterres, tarafları en yakın tarihte toplantıya davet edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs konusunda ilgili tarafları uygun olan en yakın tarihte gayriresmi toplantıya davet edeceğini belirtti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:45
Guterres, tarafları en yakın tarihte toplantıya davet edecek
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Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne verilen bir raporda, "zamanın, Kıbrıs'ta karşılıklı kabul edilebilir siyasi çözüme karşı işlediğini" belirterek, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeleri mümkün olan en uygun zamanda gayri resmi toplantıya çağırmayı istediğini kaydetti. 

Kıbrıs'ta yıllardır süren statükonun ardından "iki toplumun farklılıklarını barışçıl, temkinli ve kararlı biçimde çözmeye yeniden kendilerini adamamaları halinde yaşanan değişimlerin geri dönüşünün olmayabileceğini" dile getiren Guterres, Kıbrıslı liderler ve garantör ülkelerle yapılacak toplantının, ortak vizyonun "gerçek kapsamına" açıklık getirilmesine yardımcı olması ve "ilerleme için gerekli adımların ana hatlarını belirlemesi" gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric de gazetecilere, söz konusu toplantı için henüz bir tarih veremeyeceğini söyledi. 

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Bu arada, BM Güvenlik Konseyi'ne, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından adada yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verildi. 

Diplomatlar, Guterres'in gayriresmi toplantı planına konseyde geniş ölçüde destek verildiğini aktardı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığındaki görüşmesinden sonra, Kıbrıs meselesinde savundukları iki devletli çözüm konusunun Kıbrıs Rum kesiminde de gündem oluşturduğunu belirterek, "Doğru yoldayız, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumada önemli bir aşamaya gelindiğini görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Guterres'in Kıbrıs meselesi için yaptığı gayri resmi 5'li konferans teklifine, Atina ve Kıbrıs Rum kesiminin "hazır olduğunu" bildirmişti.

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Son Güncelleme: 20.01.2021 13:52
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuGuterres
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