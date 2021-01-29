Guterres: "Sosyal medya şirketlerinin elindeki güç endişe verici"

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.



Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Merkezi'nde düzenlediği 2021'in ilk basın toplantısında Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yasaklaması sorulan Guterres, "Az sayıda şirkete çok fazla güç verilmiş bir dünyada yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Bu şirketlerin halihazırda elindeki güçten özellikle endişe duyuyorum." dedi.



Sosyal medya şirketlerinin topladığı verilerin sadece reklam şirketlerine satılmakla kalmayıp, davranışların değiştirilmesi ve siyasi anlamda ülkelerin vatandaşlarını kontrol için de kullanılabileceğine dikkati çeken Guterres, düzenleyici mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ifade etti.