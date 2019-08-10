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Guteres'ten Akıncı'nın önerisine destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir mektup göndererek, hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e yaptığı önerileri dikkatli bir şekilde not ettiğini belirtti ve “Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

Guteres'ten Akıncı'nın önerisine destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir mektup göndererek, hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e yaptığı önerileri dikkatli bir şekilde not ettiğini belirtti ve “Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
Guteres'ten Akıncı'nın önerisine destek


 
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hidrokarbon kaynakları konusunda tırmanan gerginlikle ilgili dile getirdiği endişelerini not ettiğini ifade eden BM Genel Sekreteri mektubunda, açık denizlerdeki hidrokarbon sorununun çözümüne duyulan ihtiyacın Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir teşvik oluşturduğuna inandığını vurguladı. 
 

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Cymhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hitaben “Sürdürebilir bir çözüme olan bağlılığınızı ve daha fazla Güven Artırıcı Önlemi almaya hazır olmanızı takdir ediyorum” diyen Genel Sekreter, Jane Holl Lute’un yürüttüğü çalışmalar dahil, BM’nin barış ve güvenlik içinde birleşik ada vizyonunu gerçekleştirmeye olan bağlılığını devam ettirdiğini de ifade etti.
 
BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 10 Temmuz ve 13 Temmuz tarihli mektuplarında kendisine ilettiği konulara ilişkin değerlendirmeler yaptığı yanıtında, “9 Ağustos 2019’da görüşlerinizi netleştirmek ve sonraki olası adımları görüşme amacıyla bir toplantı yapma kararınız takdir edilmektedir” dedi. 
 
Mektubunda, cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelmesine ilişkin güven artırıcı önlemin 11 Temmuz 2019’da hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden BM Genel Sekreteri, liderlerin BM gözetiminde gayri resmi olası bir konferansın toplanması önerisini takdir ederek tüm Kıbrıslıların yararına olacak etkili yeni güven artırıcı önlemlerin alınması yönündeki çağrısını yineledi.

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