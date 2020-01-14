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Güstep’ten Gençlik Dairesi Müdürü Eren’e ziyaret…

Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu (GÜSTEP) yetkilileri, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.

Güstep’ten Gençlik Dairesi Müdürü Eren’e ziyaret…

Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu (GÜSTEP) yetkilileri, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.

14 Ocak 2020 Salı 10:38
Güstep’ten Gençlik Dairesi Müdürü Eren’e ziyaret…

Gençlik Dairesinden verilen bilgiye göre, Platform yetkilileri ziyarette Güzelyurt’ta faaliyet gösteren 7 dernek olarak birleştiklerini ve GÜSTEP olarak Gençlik Dairesi ile iş birliği halinde özelde Güzelyurt genelde ise ülke çapında gençlik adına organizasyonlarda yer almak istediklerini söyledi.

Platform yetkilileri, tiyatro, müzik, halk dansları, modern dans alanlarında etkinlik gerçekleştirdiklerini de kaydetti.

EREN

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerini böyle bir birliktelik kurdukları için kutlarken, gençlere yönelik yaptıkları çalışmalardan ötürü tebrik etti.

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Güzelyurt bölgesinde de gerçekleştirmeyi planladıkları etkinliklerin olduğunu belirten Eren, Güzelyurt Sanat Derneği Platformu ile iş birliği halinde organizasyon yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Eren, gençlere yönelik her yararlı çalışmanın destekçisi olduklarını da vurguladı.

  

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:51
Anahtar Kelimeler:
Güstep
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