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Gürsel Benan: "Bir avuç Kıbrıs Türk genci kendinden çok üstün kuvvete karşı mücadele verdi"

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Gürsel Benan: "Bir avuç Kıbrıs Türk genci kendinden çok üstün kuvvete karşı mücadele verdi"

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
Gürsel Benan: "Bir avuç Kıbrıs Türk genci kendinden çok üstün kuvvete karşı mücadele verdi"

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Erenköy Direnişi’nin 55. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Benan mesajında, vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andıklarını kaydetti.

Gürsel Benan, Rum – Yunan ikilisinin Enosis hedefi doğrultusunda başlattığı saldırılar sırasında, bir avuç Kıbrıs Türk gencinin, sayı ve silahça kendinden çok üstün kuvvete karşı Erenköy’de tarihte eşine az rastlanacak düzeyde mücadele örneği vererek “dur” dediğini belirtti.

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Benan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Mücadele tarihinde destan yazmıştır. Saldırılara karşı 55.  yıl önce verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir.  Erenköy direnişi ile kahraman halkımız tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini toprağına, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıktığını Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını göstermiştir. 

Şanlı direnişin 55. yıldönümünde Türkiye’nin etkin fiili garantisi Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve özgürlüğü bir çözüm planında Kıbrıs Türk Tarafının olmazsa olmazları olduğunu bir kez daha altını çizerek vurgulamak isterim, bu topraklarda özgürce yaşamamız ve devlet kurmamız için mücadele edenleri unutmayacağız, Uğruna şehitler verdiğimiz kutsal vatan topraklarını korumaya ve cumhuriyetimizi yüceltmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. 

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla destanlaştırdığı Erenköy Direnişi hafızalardan silinmeyecektir. Bu anlamlı günde kahraman Bereketçileri şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise saygı ve şükranla anıyoruz.”

Son Güncelleme: 07.08.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler DerneğiGürsel Benan
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