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Gürler, “GAÜ 35 yılı geride bırakmış, eğitim kalitesi ve vizyonu ile apayrı bir üniversite”

09 Ağustos 2020 Pazar 15:00
Gürler, “GAÜ 35 yılı geride bırakmış, eğitim kalitesi ve vizyonu ile apayrı bir üniversite”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğrenci İşleri Daire başkanı Zerin Gürler, GAÜ’nün 35’inci yılında sunmuş olduğu fırsatlar ve avantajlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Zerrin Gürler; “35. Yılımızda, 35 Bölüme %100 Burs Veriyoruz”

Gürler açıklamasında,  YKS sonucunda tercihte bulunacak olan aday öğrencilere başarılar dileyerek, GAÜ bünyesinde 57 lisans,17 ön lisans bölümü bulunduğunu, tüm bölümlerin ÖSYM kitapçığı dahilinde bulunduğunu söyledi. Gürler, bu yıl 35’inci yıla özel tercih klavuzu dahilinde 35 bölüme tam burs verdiklerini söyledi.

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Zerrin Gürler açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Tercih burslarına bakıldığında; Pilotaj ve Eczacılık programları hariç, diğer tüm bölümlerde  ilk üç tercihinde Girne Amerikan Üniversitesi olanlara %60 burs veriyoruz. İlk 5 tercihin tümü Girne Amerikan Üniversitesi olan öğrencilerimize yine aynı şekilde; %60 burs ve bununla birlikte %10 konaklama indirimimiz var. Bu seneye özel sunduğumuz bir diğer avantaj ise, sadece Eczacılık Fakültesine özel; ilk tercihe %20, ikinci tercihe %15, üçüncü tercihe de %10 tercih bursumuz var.”

Gürler, yurt dışı kampüslerinin öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu belirttiği açıklamasında, kendi üniversitelerinde eğitime paralel olarak aynı eğitimi farklı bir ülkede alacak olmalarının da çok güzel bir durum olduğunu söyledi. Polis, Asker, Öğretmen, Basın Menesubu, Gazi ve Şehit çocukları, Kardeş ve eşlere ile buna benzer durumlar içinde %20-%100 arasında bir indirimin mevcut olduğunu ifade eden Gürler, ÖSYM tarafından elde ettikleri burslarla birleştirildiğinde, öğrencinin en yüksek burs dilimine sahip olacağını ve kazanılan tüm bursların 7 yıl boyunca kesintisiz olduğunu söyledi. Gürler, adanın ilk üniversitesi olarak 35 yılını devirmiş bir üniversitenin, eğitim kalitesi ve vizonunun da çok ayrı bir yerde olduğunu ekledi.

Gürler ayrıca, tercih döneminin sonuna yaklaştığımız şu günlerde, aday öğrencierin aklına takılan tüm sorularına cevap bulabilmeleri için, 0850 650 2000 numaralı telefona ulaşabileceklerini söyledi. 

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