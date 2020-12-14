Gürkut: “Üst komite kararları çok yerinde... Yılbaşı akşamını çekirdek ailemizle evlerimizde geçirmek hepimiz için en iyi seçenek”

TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI GÜRKUT: “ÜST KOMİTE KARARLARI ÇOK YERİNDE... YILBAŞI AKŞAMINI ÇEKİRDEK AİLEMİZLE EVLERİMİZDE GEÇİRMEK HEPİMİZ İÇİN EN İYİ SEÇENEK”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün açıkladığı kararların çok yerinde olduğunu belirterek pandeminin sürdüğünü dikkate alarak herkese, hâlâ bilinen en iyi korunma yöntemleri olan maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaları çağrısını yineledi.

Gürkut, 2021’in sağlıkla karşılanabilmesi için herkese büyük sorumluluk düştüğünü de vurgulayarak, yılbaşı akşamının çekirdek aileyle evlerde geçirilmesinin herkes için en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, koronavirüs pandemisiyle ilgili son gelişmeler ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün açıkladığı yeni kararları değerlendirdiği açıklamasında, pandeminin tüm çabalara rağmen tüm dünyada devam ettiğini ve can kayıplarına neden olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

En sıkı ilişkilerin olduğu Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’de de salgının kontrol dışı sürdüğünü belirten Gürkut, şu ana kadarki uygulamada, yurt dışından gelen kişilerin ya 7 gün karantinada kalıp sonrasında PCR’ları negatifse topluma girdiklerini ya da girişte yapılan PCR’ları negatifse 3 günü geçmemek kaydıyla direkt topluma girdiklerini belirtti.

Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, ülkede kullanılan PCR test kitlerinin özellikleri ve tekniği nedeniyle test uygulanan kişilerden virüsü taşıyanların yarısına yakınını saptamadığının bilindiğini kaydederek “Yani yaptığımız PCR negatif çıktı diye topluma girmesine izin verdiğimiz kişilerin bazıları aslında pozitiftir” dedi.

Gürkut açıklamasında şu bilgileri de verdi:

“Diğer yandan 7 gün karantinaya rağmen SARS CoV-2 virüsü 2-14 gün arası bir kuluçka (çoğalma) süresine sahip olduğu için 7. günden sonra 14 güne kadar hastalık belirtilerinin ortaya çıkması da mümkündür. Yani 7 gün karantina sonrası topluma karışanların bazıları sonradan pozitifleşebilir.

Ülkemizde son günlerde giderek artan sayıda ve her bölgede saptanan kaynağı belirsiz, yani virüsü kimden kaptığı belirlenemeyen yerel vakalar bulunması, aramızda virüs taşıyan (hasta) ama bunu bilmeyen/bilmediğimiz kişiler var demektir. Bu kişilerle temas eden sağlıklı kişilerin solunum yollarına ulaşan virüs onları da hasta etmektedir.

Peki bu yerel vakalara hastalığı kim bulaştırıyor olabilir?

-3 günlük karantinasız giriş yapanlardan saptayamadığımız pozitifler

-7 gün karantinaya rağmen sonradan pozitifleşenler

-Aramızda dolaşan ama asemptomatik olduğu için hasta olduğunu bilmeyen vatandaşlar.

Yani virüs ya yurtdışından geliyor (ki uzun süre yerel vakamız olmadığına göre şimdiki yerel vakaların kaynakları ya Güney’le temastır ya yurtdışından gelenlerle temastır. Ya da yurtdışına gitmiş olanlardır) ya da bilmediğimiz yerel vakalardır.”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yaklaşan yılbaşına işaret ederek bu dönemin insanların birlikte olma, kutlama yapma, kalabalık ortamlar yaratıp sıkı temas risklerinin yüksek olacağı bir dönem olacağına dikkat çekti.

“KARARLAR ÇOK YERİNDE”

Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 3 günlük karantinasız girişlerin durdurulması kararının devamı, 7 günlük karantina süresinin 10 güne çıkartılması, Güney’e geçiş/gelişlerin kısıtlanması ve düzenlenmesi ve yılbaşı etkinlikleri ve kutlamalarının yasaklanması ve bar, meyhane vb. toplu bulunulan yerlerin kapatılması kararlarının çok yerinde olduğunu ifade etti.

Komiteye bu kararları nedeniyle teşekkür eden Gürkut, “Diğer yandan karantina uygulamasının şartları oluşturularak ev karantinasına dönüştürülmesinin elzem olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, aşı konusuna da değinen Dr. Özlem Gürkut, FDA veya EMA onaylı güvenliği saptanmış aşıların ülkeye gelmesi için çalışma yapılmasın istedi ve şunları kaydetti:

“Ülke olarak bir aşı programı oluşturma çalışmalarımız tamamlanmalı ve sistematik bir şekilde risk gruplarından başlanarak toplum aşılanmalıdır.

Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde vakaların artma riskine karşı, açılışı yapılmış olan Acil Durum Hastanesi’nde görev yapacak personele dair hazırlıkların en hızlı bir şekilde bitirilmesi ve hizmete hazır hale getirilmesi de daha fazla ertelenmemesi gereken çok önemli bir noktadır.”

MASKE-MESAFE-HİJYEN. YILBAŞI AKŞAMI ÇEKİRDEK AİLEYLE EVLERDE

Gürkut, pandeminin sürdüğüne işaret ederek halka maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaları çağrısını yineledi ve bunların hâlâ bilinen en iyi korunma yöntemleri olduğunu vurguladı.

“Hepimize 2021’i sağlıkla karşılayabilmek için büyük sorumluluk düşmektedir” diyen Gürkut, yılbaşı akşamının çekirdek aileyle evlerde geçirilmesinin herkes için en iyi seçenek olduğunu belirtti.