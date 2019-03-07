Gürkut: “Kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı şiddet ortada dururken, daha fazla eğitime, yasal düzenleme ve iş birliğine ihtiyaç var”

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, yaşanan kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı şiddet ortada dururken, daha fazla eğitime, yasal düzenleme ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gürkut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kadınların toplumsal ve siyasi hayata, karar alma mekanizmalarına adil olarak katılımının sağlanması için son zamanlarda daha fazla bilinçli çabaya şahit olunsa bile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabildiğini söylemekten uzak olunduğunu kaydetti.

Gürkut, “Kadınların iş yaşamında, siyasette, kamusal alanlarda var olmaları toplumsal gelişimimizin vaz geçilmezi olup, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) olarak ülkemizin hekimleri arasında kadınların giderek artan oranlarda yer aldığını bildirmekten memnuniyet duymaktayız” dedi.

“KADIN HEKİM ORANI ARTIYOR”

Birlik asli üyeleri arasında 279’u kadın, 433’ü erkek olmak üzere toplam 712 aktif hekim ve 123’ü kadın, 105’i erkek olmak üzere toplam 228 aktif diş hekimi bulunduğunu belirten Gürkut, ancak son 5 yılda yapılan yeni üyelik kayıtlarına bakıldığında toplam 176 hekimden 83’ünün kadın, 93’ünün erkek, toplam 88 diş hekiminden ise 57’sinin kadın, 31’inin erkek olduğu ve kadın hekimlerin oranının artmakta olduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Gürkut, “Dünya Kadınlar Günü’nde, ülkemizde toplumsal cinsiyet adaleti yaratmak amacı ile çaba sarf eden tüm kişi, kurum ve örgütlerimizin çalışmalarının değerine ve önemine vurgu yapar, dayanışma duygularımızı ifade ederiz” dedi.