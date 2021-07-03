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Güreşseverler Derneği’nde anma

Güreşseverler Derneği, merhum güreş adamları Ali Çerkez ve Mertdoğan Soyalan’ı, 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı düzenlenen törenle andı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:10
Güreşseverler Derneği’nde anma

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucularından Ali Çerkez’in 16.yıldönümünde güreşseverler bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü lokalinde yapılan anma töreninde, BRT Televizyonu’nda 1998 yılında yayınlanan Ali Çerkez’le ilgili video gösterisi izlendi.

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Anma törenine katılanlar, KKTC Güreş Federasyonu’na yıllarca antrenör ve hakem olarak hizmet eden ve 2 Temmuz 2021 Çarşamba günü toprağa verilen Mertdoğan Soyalan’ı da andı.

Törene katılan KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Mertdoğan Soyalan’ı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurguladı ve geçmişte güreşe hizmet verenlerin anılmasının önemine dikkat çekti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr. Rifat Reşatoğlu, güreşe hizmet verenlere büyük saygı duyduklarını belirterek dernek olarak geçmişe sahip çıkmanın görevleri olduğunu bildirdi.

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