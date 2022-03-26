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Güreşçi Ömer Özyıldırım’dan, Estonya’da Bronz Madalya

Genç güreşçilerden Ömer Özyıldırım, Estonya’nın Tallin kentinde yapılan Tallin Open Uluslararası Güreş Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 09:48
Güreşçi Ömer Özyıldırım’dan, Estonya’da Bronz Madalya

Estonya Milli Olimpiyat Komitesi ve Estonya Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada, 40 ülkeden güreşçiler 14 minderde yarıştı.

Serbest stilde gençler kategorisinde 86 kiloda mindere çıkan Ömer Özyıldırım, Büyük Britanya’dan James Fairhurst’u tuşla, Letonya’dan Avrupa beşincisi Aleksandrs Zigalko’yu 15-13 yendi.

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Milli sporcu, Çeçen asıllı Fransız Dünya ikincisi Rakhim Magamadof ve Dünya beşincisi Macar Roland Rosz’a kaybederken bronz madalyanın sahibi oldu.

Öğrenimini Ankara’da sürdüren Ömer Özyıldırım, kürsüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Milli Olimpiyat Komitesi Ve Estonya Güreş FederasyonuKktcGüreşçi Ömer Özyıldırım
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