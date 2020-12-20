banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Gürdallı: “Yaşadığımız pandemi süreci, TAK gibi kurumlara olan ihtiyacı ortaya koydu”

20 Aralık 2020 Pazar 12:20
Gürdallı: “Yaşadığımız pandemi süreci, TAK gibi kurumlara olan ihtiyacı ortaya koydu”
banner337
banner351

TÜRK AJANSI KIBRIS’IN 47. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ... TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI: “YAŞADIĞIMIZ PANDEMİ SÜRECİ, TAK GİBİ KURUMLARA OLAN İHTİYACI ORTAYA KOYDU”

“TAK, 2021 YILI BAŞINDA İNGİLİZCE HABER SERVİSİNE DE BAŞLAYACAK, YENİ İNTERNET SİTESİ HİZMETE GİRECEK”
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 47. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, 47. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. TAK’ın 21 Aralık 1973’te halkın varoluş mücadelesi verdiği kritik günlerde kurulduğunu hatırlatan Gürdallı, Ajans’ın bir yandan halkı bilgilendirmek, diğer yandan ülkenin sesini dünyaya duyurmak misyonuyla önemli görevler üstlendiğini vurguladı. 
Ajans 47. Kuruluş yıl dönümünü kutlarken, medyanın dünyada ve KKTC’de büyük bir dönüşüm sürecinde olduğuna değinen Gürdallı, bu dönüşümün TAK gibi güvenilir kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak bir yana, daha da artırdığını belirtti. 
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, bunun en güncel örneğinin KKTC’deki koronavirüs salgınında, özellikle ilk dönemde, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de karşı karşıya kalınan dezenformasyon dalgasında yaşandığını ifade etti.  Dijitalleşme ve sosyal medyanın bir yandan haber kaynaklarını ve çeşitliliğini artırdığını, ancak diğer yandan halkın büyük bir bilgi kirliliği ve sahte haber dalgasıyla karşı karşıya kalabildiğini aktaran Gürdallı, güvenilir haber kaynaklarının ancak hızlı ve doğru haber servisiyle bu bilgi kirliliğini önleyebileceğini, TAK’ın da bunu yapmaya çalıştığını bildirdi. 
TAK’ın bir amacının da uluslararası basın için referans kaynağı haline gelmek olduğuna işaret eden Gürdallı, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun bir ölçüde başarıldığını, birçok dış basın organının sonuçları TAK’ın sosyal medya hesabından takip ettiğini söyledi. TAK’ın sosyal medyayı artık daha etkin kullandığını, bu yolla abonelerin yanısıra halkın da doğrudan bilgilendirildiğini akratan Gürdallı, son 2 yılda 3 kat artan takipçi sayısıyla aylık paylaşımların 1.5 nilyonu aşkın kişiye ulaştığını aktardı.
Gürdallı, uluslararası basında referans kaynağı olma hedefiyle, TAK’ın, 2021 yılı başında İngilizce haber servisine başlayacağını da açıkladı.

banner341
“PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI İÇİN ÖNLEM DE ALARAK ARALIKSIZ ÇALIŞTIK” 
Gürdallı, TAK'ın pandemi sürecinde, kamu kuruluşlarının tatil edildiği dönemde de, bir yandan halkın haber alma özgürlüğünün sekteye uğramaması için aralıksız çalışmaya devam ederken, diğer yandan da gerekli seyrekleştirmeleri yaparak ve hijyen koşullarını sağlayarak çalışanların sağlığı için gereken önlemlerin alındığını belirtti.    
Son iki yılda TAK'ın teknolojik altyapısının büyük ölçüde iyileştirildiğini, yeni internet sitesinin yakında hizmete sunulacağını anlatan Gürdallı, yeni veya ek bir bina ihtiyacınınsa henüz giderilemediğini, bu yönde başlattıkları girişimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.
“HER KESİME EŞİT MESAFE”
Devletin resmi haber ajansı olarak TAK’ın, yasasında da öngörüldüğü gibi her kesime eşit mesafede yaklaştığının altını çizen Gürdallı, Ajansın önümüzdeki dönemde de güvenilir ve tarafsız haberin kaynağı olacağını vurguladı. 
ETKİNLİK PROGRAMI
TAK’ın 47. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na, 09,30’da Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, 10.00’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konulacak.

banner360
Son Güncelleme: 20.12.2020 15:21
Anahtar Kelimeler:
TAK Müdürü Dr. Fehmi GürdallıTürk Ajansı KıbrısTak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP olağanüstü kurultayını bugün yapıyor
UBP olağanüstü kurultayını bugün yapıyor
ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi
ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”
Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”
DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi
DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi
Kıbrıs Türk halkının 47 yıllık belleği…
Kıbrıs Türk halkının 47 yıllık belleği…
Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıkladı
Pilli’den Gaziantep’teki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
Pilli’den Gaziantep’teki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
3 mülteci Gazimağusa sokaklarında gezerken polis tarafından fark edilerek tutuklandılar
3 mülteci Gazimağusa sokaklarında gezerken polis tarafından fark edilerek tutuklandılar
İtfaiye AR-GE eğitim şubesi yangın eğitmenleri Davulcu ve Tabakçı yangınlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi
İtfaiye AR-GE eğitim şubesi yangın eğitmenleri Davulcu ve Tabakçı yangınlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim