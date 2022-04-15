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Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi

15 Nisan 2022 Cuma 15:27
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

 KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki
yolsuzluk soruşturması üzerine açılan dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüşüldü ve 9 Mayıs 2022 tarihine ertelendi.
Başbakanlık Denetleme Kurulu&#39;nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu
ile ilgili raporunu tamamladı. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü
H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır
süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal

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mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapılmıştı.
Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili
yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu
yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi
sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından
gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel
Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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Gürcan Erdoğan Hakkındaki Yolsuzluk Davası Ertelendi
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