Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki

yolsuzluk soruşturması üzerine açılan dava Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde

görüşüldü ve 9 Mayıs 2022 tarihine ertelendi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu

ile ilgili raporunu tamamladı. Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü

H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır

süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal



Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili

yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu

yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi

sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından

gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel

Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.