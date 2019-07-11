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Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!

Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:58
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yetkilileri yaz ayları için dış mekanlarda çalışma saatlerini düzenlemeye; üyelerini ise sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırdı. Gürcafer’in açıklaması şöyle:

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“KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 33-36 derece civarlarında olan hava sıcaklığı bazı bölgelerde 40 dereceye kadar yükselmektedir. Ülkemizde her yıl yaz aylarında olduğu gibi, sıcaklık katlanılmaz bir hal almak üzeredir. Meteoroloji Dairesi de, ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğunu ve gerekli tedbirler alınmadan, özellikle 12:00 – 16:00 saatleri arasında, 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini açıklamıştır. Hal böyle iken, aşırı sıcaklarda açık havada çalışanların büyük risk altında olduğu aşikardır.

Hatırlatmak isterim ki, ülkemizde olduğu gibi yaz aylarında hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, gerek İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta gibi AB ülkelerinde; gerekse Dubai, Kuzey Irak gibi ülkelerde yaz ayları için çalışma saatleri gerekli düzenlemelerle belirlenmiş ve öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasaklanmıştır.

Kıbrıs’ta da yaz aylarında hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında seyrettiğinden, burada da yaz ayları için çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yetkilileri bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya; üyelerimizi ise düzenleme halihazırda olmasa da konuya hassasiyet göstererek, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırım.”

Anahtar Kelimeler:
Cafer Gürcafer
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