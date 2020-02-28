Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerleri için mesaj yayımladı.
Gürcafer’den, İdlib şehitleri için mesaj…
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerleri için mesaj yayımladı.
28 Şubat 2020 Cuma 10:00
Gürcafer mesajında, “Suriye’den gelen acı haberi almış, saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
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