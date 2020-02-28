Gürcafer’den, İdlib şehitleri için mesaj…

Gürcafer mesajında, “Suriye’den gelen acı haberi almış, saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.