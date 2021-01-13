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Gürcafer'den, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’inci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümleri dolaysıyla anma mesajı yayımladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:15
Gürcafer'den, Dr. Küçük ve Denktaş için anma mesajı
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KTİMB BAŞKANI GÜRCAFER, DR. KÜÇÜK VE DENKTAŞ İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’inci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümleri dolaysıyla anma mesajı yayımladı.
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaşamlarını adayan iki lideri saygı ve rahmetle andığını ifade eden Gürcafer, mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumuna “önderlik yapmış değerli bir lider” olduğunu, Denktaş’ın ise “ömrünü Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı” olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 14.01.2021 06:45
Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiKurucu Cumhurbaşkanı Rauf DenktaşDr. Fazıl Küçük
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