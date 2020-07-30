Gürcafer, Halkı Bayramda Tedbirli Olmaya Çağırdı

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 : Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak halkı bayramda da tedbirli olmaya ve sosyal mesafe kurallara uymaya çağırdı.

Gürcafer mesajında şunları kaydetti:

“Bu yıl, ülkemizde ve dünyamızda bir pandemi mücadelesi vermekteyiz. Böylesi bir süreçte, bayram geleneğimiz olan büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpmek gibi geleneklerimizden bu yıl için vazgeçmemiz son derece önemlidir.

Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirleri elden bırakmamalı, bayram süresince de sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uymaya devam ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşayacağımız Kurban Bayramının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, tüm üyelerimizin ve halkımızın bayramını kutlarım”

(ÖZ/ŞEB)

