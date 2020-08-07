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Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklığın 40 dereceyi aştığını belirterek, Birlik üyelerine 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmama çağrısında bulundu.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:40
Gürcafer: “40 Dereceyi Aşan Sıcaklarda Dışarıda İnsan Çalıştırmayın”
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Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre sıcaklığın 40 dereceyi aştığını belirterek, Birlik üyelerine 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmama çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Gürcafer, 40 dereceyi aşan sıcaklarda insan çalıştırmanın bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.

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Gürcafer, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında erişilen hava sıcaklıkları katlanılmaz bir hal almıştır. Günün her saatinde, iç mekanlarda bile bazı kişiler için sağlık riskleri oluşturan sıcaklıklarda öğle saatlerinde dışarıda insanların çalıştırılması kabul edilebilir değildir.

Uzmanlarca yapılan uyarılara göre 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda, 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir. Hal böyle iken, aşırı sıcaklarda açık havada çalışanların büyük risk altında olduğu aşikardır.”

(GÖZ/HA)

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