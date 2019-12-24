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Gürcafer: “Yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı modeli kabul etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, toprak reformu çerçevesinde çiftçilik yapma amaçlı dağıtılan ve kişiler tarafından fahiş fiyatlara yatırımcılara satılan arazilere hiçbir bedel  ödenmeden yasaklar konduğunu belirterek, "yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı çözüm modelini" kabul etmeyeceklerini vurguladı. 

Gürcafer: “Yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı modeli kabul etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, toprak reformu çerçevesinde çiftçilik yapma amaçlı dağıtılan ve kişiler tarafından fahiş fiyatlara yatırımcılara satılan arazilere hiçbir bedel  ödenmeden yasaklar konduğunu belirterek, "yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı çözüm modelini" kabul etmeyeceklerini vurguladı. 

24 Aralık 2019 Salı 10:35
Gürcafer: “Yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı modeli kabul etmeyeceğiz”

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin ilanından günümüze kadar görev yapmış tüm hükümetlerin zaman zaman hatalar yaptığı, bazı yanlış kararlar verdiği iddiasında bulunarak, yapılan hatalar neticesinde ise birçok vatandaşın mağdur olduğunu, mağduriyetlerinin giderilmesi için de hiçbir girişim başlatılmayarak seyirci kalındığını ileri sürdü.
Yeniboğaziçi bölgesinde sit alanı ilanı ile yaratılan ve yıllarca bölge insanının mağduriyetine seyirci kalınan durumun bunun en bariz örneği olduğunu belirten Gürcafer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu hataya düşmemizin nedeni popülizmdir. Bugün ise popülizm yine devrededir. Belli ki geçmişte yaşananlardan ders almamıştır. Aynı acımasız, umarsız yaklaşım, bugün yine sermaye düşmanlığı sergileyerek faturayı iş dünyasına kesmeye, gizli gizli kestirtmeye çalışmaktadır.

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Geçmişte, Devlet tarafından çiftçilik yapılsın, ekilsin biçilsin diye dağıtılmış ve bu amaca uygun olarak yüksek vergi alınan arazilerin, bu şahıslar tarafından fahiş fiyatlara yatırımcılara satılmasına seyirci kalan popülist zihniyet şimdi ise hiçbir bedel ödenmeden, yalnızca yasak konmak suretiyle kendilerince sorun çözmeye çalışmaktadır. Bilinmelidir ki bizler bu yasakçı ve popülist zihniyetin dayatmaya çalıştığı çözüm modelini kabul etmeyeceğiz.”

 

Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44
Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferToprak Reformu
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