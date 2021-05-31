Gürcafer: “Üreticinin feryadını duymazlıktan gelmeyin”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Ülke ekonomisinin en önemli köşe taşlarından olan, yaşamımızın her noktasına emeği ve alın teri ile katkı koyan hayvan üreticilerimiz feryat ediyor. Bu sese kulak verin” dedi.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine destek belirtti.

“Hayvan üreticileri ve yetiştiricilerinin feryadını duymazlıktan gelmeyin” çağrısı yapan Gürcafer, ülkenin zor günlerden geçtiği bugünlerde herkesin soğukkanlı davranmak zorunda olduğunu kaydetti.

Ancak bu anlayışlı yaklaşımın hükümet tarafından suiistimal edildiğini ve işin kolayının tercih edilerek çaresizlik sergilendiğini belirten Cafer Gürcafer, “Hükümetler mazeret değil, çözüm üretmek için gelmelidirler” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer, “Hayvan üreticimizin başlatmış olduğu bu haklı eylem kartopuna dönüşmesine müsaade edilmeden sorunlara çözüm bulunmalıdır. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin haklı serzenişini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

