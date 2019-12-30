banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114680
ALTIN
289.443
DOLAR
5.9462
STERLİN
7.7931
EURO
6.6552
Dikkat! Görüş mesafesi azaldı
POLİS UYARDI!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Ziyamet’de ev yangını
ZİYAMET’DE EV YANGINI
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Gürcafer: “Temennim ülke çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütülmesi”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 2019 yılını ülke için büyük kayıp olarak değerlendirerek, yeni yılda, ülkeyi yönetenlerin “toplumsal birlikteliği sağlayacak siyaset üretmesini ve bireyselliği bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını gözetecek çalışmalar yürütmelerini” diledi.

Gürcafer: “Temennim ülke çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütülmesi”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 2019 yılını ülke için büyük kayıp olarak değerlendirerek, yeni yılda, ülkeyi yönetenlerin “toplumsal birlikteliği sağlayacak siyaset üretmesini ve bireyselliği bir kenara bırakarak ülke çıkarlarını gözetecek çalışmalar yürütmelerini” diledi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:40
Gürcafer: “Temennim ülke çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütülmesi”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

banner317
Cafer Gürcafer, 2019’da ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda dibe vurulduğu görüşünü ifade ederek “2019 yılı maalesef ülkemiz için büyük kayıp oldu. 2019 yılına girmeye birkaç gün kala yaşanan sel felaketi, Türkiye merkezli yaşadığımız ekonomik kriz, Crans Montana’da yaşanan büyük hayal kırıklığı kötü anılar arasında yer aldı” ifadelerine yer verdi.

Yeni yılın huzur ve refah dolu geçmesini dileyen Gürcafer, 2020’nin hem ülkeye hem de tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:51
Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferCafer Gürcafer Yeniyıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağış Raporu: En Fazla Yağış 71  Kg İle Gazimağusa’ya Düştü
Yağış Raporu: En Fazla Yağış 71  Kg İle Gazimağusa’ya Düştü
Değirmenlik Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Yıl Etkinliği
Değirmenlik Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Yıl Etkinliği
İskele’nin Yeni Yıla Hazır Olduğu Belirtildi
İskele’nin Yeni Yıla Hazır Olduğu Belirtildi
Maliye Bakanlığı: “avansa Veya Borçlanmaya Gerek Duymadan, Cari Ve Muhtelif Ödemeler Rutin Ve Olması Gerektiği Şekilde Devam Ediyor”
Maliye Bakanlığı: “avansa Veya Borçlanmaya Gerek Duymadan, Cari Ve Muhtelif Ödemeler Rutin Ve Olması Gerektiği Şekilde Devam Ediyor”
Tatar: “Yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı geldi”
Tatar: “Yeni bir mücadele süreci başlatma zamanı geldi”
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu üzerinde toprak kayması meydana geldi
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu üzerinde toprak kayması meydana geldi
Memur-Sen: ”2019 çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olmuştur”
Memur-Sen: ”2019 çalışan ve emeklilerin alım gücünün düştüğü bir yıl olmuştur”
Dikkat! Toprak kayması...
Dikkat! Toprak kayması...
Meslek Lisesi öğrencilerinden “LTB El Ele Çocuk Merkezi”ne yılbaşı sürprizi
Meslek Lisesi öğrencilerinden “LTB El Ele Çocuk Merkezi”ne yılbaşı sürprizi
Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırma ile satışa sunulacak
Büyükbaş hayvan ekipmanları açık artırma ile satışa sunulacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim