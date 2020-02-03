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Gürcafer: “Tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Gürcafer: “Tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:11
Gürcafer: “Tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağız”

GÜRCAFER: “TAPU DEVİRLERİNİ VE DEVLETE ÖDEDİĞİMİZ TÜM VERGİLERİ DE DURDURACAĞIZ” 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.
Gürcafer, tapu devirlerini ve devlete olan tüm vergileri durdurma kararı da aldıklarını belirtti. 
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bugün Birlik Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, müteahhitlerin araçlı eylem yapacağını açıkladı. Araçlı eylemin yanı sıra tapu devirlerini ve devlete ödedikleri tüm vergileri durduracaklarını kaydeden Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını söyledi. 
“CİDDİ BİR KAOS İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”
“Bir yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.
Gelinen noktada kimsenin sorunu çözmek için çaba sarf etme niyetinde olmadığını ve hükümet edenlerin sadece seçim derdinde olduğunu gördüklerini savunan Gürcafer, ‘bu sorunla seçimden sonra ilgilenileceği’ mesajını aldıklarını belirtti.

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“Kaç kişi işsiz kalacak, Sosyal Sigortalar Dairesi ne kadar işsizlik ücreti ödemek durumunda kalacak düşünen var mı?” diye soran Gürcafer, seçim gailesinin ülke ekonomisi gailesinin önüne geçtiğini ileri sürdü.
Defalarca yetkililerle görüştüklerini ve teknik olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade eden Gürcafer, ne Başbakanın ne de diğer yetkililerin itirazlarının ne olduğunu öğrenemediklerini söyledi.
Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu konunun bekleme lüksü yoktur. Sorunun seçim sonrasına ötelenmesi demek inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi şekilde yara alması demektir. Birçok çalışanın işsiz kalması demektir. Bunu yetkililere defalarca anlatmamıza rağmen bir adım atılmıyor. Artık eylemden başka çaremiz kalmamıştır. 
“DEVLETE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI DA GÜNDEMİMİZDE”
Perşembe günü ada genelinden üyelerimiz araçları ile Lefkoşa’da buluşacak ve Başbakanlık önüne gidecektir. Ayrıca tarafımızdan devlete açılacak tazminat davaları da gündemimizdedir. Bunun dışında tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağımız kamuoyu ile paylaşırız.” 
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 19:41
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
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