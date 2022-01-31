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Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu

31 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu

“CUMHURBAŞKANI’DAN SARAY VE MECLİS BİNASI YERİNE 4 BÖLGEDE 4 YAŞLILAR EVİ YAPILMASINI ÖNERMESİNİ İSTEYECEĞİM”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, devletin denetim zafiyetine olduğunu ileri sürerek, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği” sorumlu tuttu.

KTİMB’den verilen bilgiye göre, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşananların çok üzücü olduğunu vurgulayan Gürcafer, “Hiç olmaması gereken ve utanmamız gereken ve hepimizin ders çıkarması gereken bir olaydır” dedi.

Gürcafer, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan “saray ve meclis binası” yerine 4 bölgede, 4 yaşlı evi yapılmasını önermesini isteyeceğini kaydetti.

KTİMB’nin Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ne müdahale ettiğini ve binanın tamir, tadilatının birlik tarafından yapılacağını söyleyen Gürcafer şöyle konuştu:

“Herkes heyecanlandı, herkes bir katkı yapmak istiyor, eyvallah. Gideceğiz ve yapacağız, belediye de buranın yönetimini devralacak. Belki Sağlık Bakanlığı birkaç hemşire atayacak ve mutlu bir tablonun fotoğrafını çekip, insanlara göstereceğiz. Ama bu sorun çözülmedi. Tekrar tekrar başka yerlerden çıkacak. Çünkü, bizim devletimizin kontrol mekanizması, denetleme mekanizması tamamen çökmüştür. Çünkü sistemimiz yoktur. Memlekette sistemsizlik sistem olmuştur.”

Lapta Huzur Evi’nin inşaatına başlanacağını kaydeden Gürcafer, Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığı döneminde protokolün yenilendiğini ve bir yıl sonra teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Ülkenin önceliklerinin belirlenerek, bunların sıra ile yapılması gerektiğini ifade eden Gürcafer, ülkenin sosyo ekonomik kalkınma planlarının yapılıp, kendine yeter bir ekonomi yaratmak gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ve sivil toplum da böyle bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyen Cafer Gürcafer, “Çünkü daha fazla bu ülkenin, bu kokuşmuşluğu kaldıracak gücü yoktur” dedi

Gürcafer, insanların umudunu kesmeden düzelmeye, iyileşmeye doğru adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu noktadan sonra yapılması gerekenin bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için kolları sıvamak olduğunu kaydeden Cafer Gürcafer, şöyle konuştu: “Gerekirse haftalarca odaya kapanıp bütün yanlışlarımızı, yapmamız gerekenleri, doğrularımızı, eksiklerimizi yazalım. Bunu sırasıyla uygulayalım. Yasamaya, yürütmeye ve sivil toplumun organizasyonuna, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var ama doğru metodoloji ile de çalışmaya ihtiyacımız vardır. Sırf halkın karşısına çıkıp, ‘toplandık, bir araya geldik’ mesajları vermek için değil.”

Hükümet senaryolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cafer Gürcafer, istikrarsız bir hükümet modeli ile bir 5 yıl daha geçirmek istemediklerini, buna tahammüllerinin olmadığını kaydetti.

Cafer Gürcafer, iş dünyasının ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun bunun takipçisi olacağını söyledi.

Devletin kendi içerisinde ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu söyleyen Gürcafer, “Bu kamu reformu değildir. Demode olmuş bir sistemimiz, tabularımız vardır. O tabular 1974’te konuldu, hala ellenmiyor. Çağdaş, verimliliğin ön planda olduğu ve devleti asli görevlerine döndürecek bir yapılanmaya gitmesi lazımdır” dedi.

Gürcafer, şöyle konuştu: “Devlet, ülkenin iyiye gitmesi, yaşam kalitesinin artması için kurallar koyar, sistemi kurar ve sistemin çalışıp çalışmadığını denetler. Cezalandırır, ödüllendirir. Bu sistem bütün dünyada vardır. Burada da kastım kamuya daha fazla istihdam yapılması değildir. Devlete külfet olmayacak, sistemin kendi içerisinde ödediği, sistem kuracak. Devlet olmanın ağırlığı ile 1000 kişiden oluşan denetleme ordusu olacak.”

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Son Güncelleme: 31.01.2022 17:48
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