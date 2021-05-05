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Gürcafer: “Laf çok, icraat yok. Çağdaş dünyanın başladığı noktada bile değiliz”

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Gürcafer: “Laf çok, icraat yok. Çağdaş dünyanın başladığı noktada bile değiliz”
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajda ülkenin içinde bulunduğu durumu eleştirdi, “Laf çok, icraat yok” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda, başta KTİMB olmak üzere sivil toplum örgütlerinin birçok projesi olduğunu kaydeden Gürcafer, yasama ve yürütme gerekli adımı atmadığı için projelerin hayata geçirilemediğini savundu.

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Her İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda siyasilerin bol bol mesaj yayımladığını, kameralarla inşaatları gezdiğini, işçiye ve emeğe verilen değerden söz ettiğini belirten KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Laf çok, icraat yok. Üzgünüm ama bu husustaki notumuz çok kötü. İş sağlığı ve güvenliği önceliklerimiz arasında değil. Çalışmak için ülkemize binlerce kilometre uzaktan gelen insanların hayatını yeterince önemseyen bir sistemimiz yok. Bu sistemi geliştirmek için maalesef gereğini yapmıyoruz. Utanıyorum yine sınıfta kaldık” dedi.

“ÇAĞDAŞ DÜNYANIN BAŞLADIĞI NOKTADA BİLE DEĞİLİZ”

Bu alanda atılan adımları “kaplumbağa hızından daha yavaş” sözleriyle niteleyen Gürcafer, “Dünya mevzuatları yeniliyor, biz çağdaş dünyanın başladığı noktada bile değiliz” değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplum örgütü olarak bir sürü projeleri olduğunu, proje hazırlamaya devam ettiklerini de belirten Gürcafer, “Yasamanın ve yürütmenin el atmadığı, katkı koymadığı hiçbir şeyi hayata geçirmek mümkün değil. Bizim önemsiyor olmamız yalnız başına yeterli değildir” dedi.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 21:02
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