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Gürcafer: “Kurumlar, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmamalı”

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:09
Gürcafer: “Kurumlar, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmamalı”
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GÜRCAFER: “KURUMLAR, DENEYİMSİZ ELLERİN YÖNETİMİNE BIRAKILMAMALI”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, kurumların, deneyimsiz ellerin yönetimine bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, yeni kurulan hükümetin öncelikli sorunlara bir an önce acil müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Gürcafer, birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamudaki deneyimli kadrolardan, değiştirmek yerine olabildiğince yararlanma yoluna gidilmesini beklediklerini belirterek, özellikle tecrübe gerektiren bazı birimlerde çok hassas davranılmasını gerektiği görüşünü ortaya koydu. 

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Gürcafer, “hal böyleyken bazı bakanlıklardan gelen haberler hiç iç açıcı değildir. Aldığımız duyumlar, yapılmaya çalışılan bazı değişikliklerin böyle olmadığı yönündedir. Ülkenin yaralarını sarmaya yönelik çabalar veya böyle bir endişeyle yapılan atamalar, olmadığını yönündedir” dedi.
“Kurumların olabildiğince iyileştirmeye, iyi yönetilmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde deneyimsiz ellerin yönetimine teslim edilmesine müsaade edilmemelidir” diyen Gürcafer, Başbakan Ersan Saner’den, deneyim ve yeterlilik hususunda belli kriterler koyarak, atamaların bu temelde yapılıp yapılmadığını toplum adına denetlemesini beklediklerini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
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