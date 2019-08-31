banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Benzin istasyonundan hırsızlık
BENZİN İSTASYONUNDAN HIRSIZLIK
banner307

Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini kaydetti.

Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini kaydetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Gürcafer: “Doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabilir”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini kaydetti.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer yayımladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, doğalgaz sorunu ve kapalı Maraş konularında değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan doğalgaz gerginliğinin çözüme vesile olabileceğini ifade eden Gürcafer, Maraş konusunun ise gerginliği artırdığı uyarısında bulundu.
Gürcafer, savaşın ve göçün acılarını yaşayan Kıbrıslı Türklerin, barış ortamının kıymetini çok iyi bildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
“Çocuklarımızın ve gelecek tüm nesillerin barış ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için de elimizden gelen tüm gayreti göstermek zorundayız.
Son zamanlarda gerek Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz sorunu gerekse Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasının dillendirilmesi ülkedeki en sıcak gündemler haline gelmiştir. 

banner317
Geçmiş yıllarda Birliğimiz de Maraş’ın Türk yönetiminde açılması ile ilgili bir çalışma yapmıştı. Ancak vurgulamak isterim ki; Maraş’ın Türk Yönetimi’nde açılarak eski sahiplerine verilmesini içeren önerimiz o dönemin konjonktürüne uygundu. Hem bölge barışına hem de ülkede bir çözüme varılmasına olumlu katkı yapabilecek bir öneriydi.
Ancak, Maraş konusunu bugünün konjonktürüne göre değerlendirdiğimde, zamanlamasının yanlış olduğu, bölgedeki gerginliği artırdığı, tansiyonu yükselttiği aşikardır. Doğu Akdeniz merkezli doğalgaz gerginliğinin yaşandığı bu dönemde tansiyonu düşürecek adımlara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.
Öte yandan, birçok kişinin aksine, doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabileceğinden uluslararası hukuk zemininden sapmamamız, haklı mücadelemizi bu temelde sürdürmeye devam etmemiz son derece önemlidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz olmak üzere, çatışmaların yaşandığı ülkelerde ve tüm dünyada barışın egemen olmasını temenni ederim.”

 

Son Güncelleme: 31.08.2019 14:48
Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferDoğu Akdeniz Doğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo
Suyu sevmeyenlere özel tarif! Kilo almak istemeyenlere 5 tüyo
Basın-sen Genel Kurulu tamamlandı
Basın-sen Genel Kurulu tamamlandı
Biyologlar Derneği’nden avcılara çağrı...
Biyologlar Derneği’nden avcılara çağrı...
Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor
Lute bu akşam Kıbrıs’a geliyor
Lefkoşa’da müzik ve dans bir arada...
Lefkoşa’da müzik ve dans bir arada...
GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret
GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret
Basın-Sen Genel Kurulu yapılıyor
Basın-Sen Genel Kurulu yapılıyor
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Amcaoğlu: “EL-SEN yasa dışılık yapmak yerine bize teşekkür etmelidir”
Amcaoğlu: “EL-SEN yasa dışılık yapmak yerine bize teşekkür etmelidir”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim