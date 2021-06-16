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Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 14 milyon TL kaynak ayrıldığını savunduğu KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrıda bulundu. Gürcafer, “Önce müteahhitleri ödeyiniz, sarayınızı daha sonra yaparsınız” dedi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Gürcafer'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesine tepki!
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer,  yaptığı yazılı açıklamada,” Ciner Construction, Asin İnşaat, Destebaşı Construction, Gersa Construction, Manyeri Construction ve Tandoğan Construction isimli firmaların, T.C. finansman kaynaklı projelerinden toplam 7 milyon 188 bin 187,44 TL alacağı olduğunu” belirtti.
Gürcafer, “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a çağrımızdır. Önce 6 firmanın 2019 yılından beri alacaklı olduğu 7 milyon 188 bin 187,44 TL’lik ödemeyi yapın, sarayınızı sonra inşa edersiniz” dedi.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 13:43
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SarayıCafer Gürcafer
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