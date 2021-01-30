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Gürcafer'den Başman'a destek

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bu ülkede çok kısa sürede büyük kazançlar elde etmiş, vergi ödememiş iş insanları olduğuna dikkat çekerek, “Sapla samanı karıştırmak yalnızca ülkeye esas zarar veren popülizme hizmet eder... Özellikle bu dönemde, sap ile samanı karıştırmamak çok önemlidir” dedi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:39
Gürcafer'den Başman'a destek
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bu ülkede çok kısa süre içerisinde büyük kazançlar elde etmiş, vergi ödememiş iş insanları olduğunu, işe gitmeden maaş çeken kamu çalışanları bulunduğunu belirterek, bunlara karşı mücadele vermenin hem sendikaların hem de ekonomik örgütlerin görevi olduğunu söyledi.

Cafer Gürcafer, “Bu mücadelede sapla samanı karıştırmak yalnızca ve yalnızca ülkeye esas zarar veren popülizme hizmet eder. Özellikle bu dönemde sap ile samanı karıştırmamak çok önemlidir” diyerek aydınlığa çıkabilmek için dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkat çekti.

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“BAŞMAN AİLESİ, YÜZLERCE İNSANIMIZA İŞ İMKANI YARATMIŞTIR”

KTİMB Başkanı Gürcafer, “Kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılsın” diyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’a yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Gürcafer, “Başman ailesi, bu ülkede yıllardır vergisini ödeyerek, yüzlerce insanımıza iş imkanı yaratarak ülke gelişimine katkı koyan, nerden gelip nere gittiği belli olan bir ailedir. Belli ki sapla saman yine karışmıştır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali BaşmanCafer Gürcafer
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