Gürcafer'den Arıklı'nın açıklamalarına tepki

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın!” dedi, iş dünyasının bu tür açıklamalardan ciddi rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

“Türkiye ile ilgili sever sevmez edebiyatıyla siyaset yapmaktan vazgeçin!”

Gürcafer şunları söyledi:

“Bu tür açıklamalar ülke olarak itibarımızı zedeliyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Hiç kimseye fayda getirmeyen aksine bize zarar veren bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın! Bir siyasi partinin başkan olarak kimi seçip kimi seçmeyeceği kendi üyelerinin karar vereceği bir durum olup başka ülkelerin makamlarınca şekillenmesinin beklentisi içerisinde olmak ülke demokrasimize zarar vermesinin yanı sıra bizleri de mahcup duruma düşürdüğünün farkına varın! İş dünyası olarak rahatsızlık duyuyoruz. Türkiye ile ilgili sever sevmez edebiyatıyla siyaset yapmaktan vazgeçin!”