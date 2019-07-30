banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102686
ALTIN
255.580
DOLAR
5.5506
STERLİN
6.7612
EURO
6.1902
Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Çalıştıkları işyerinden kıyafet çaldılar
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
banner306

Gürcafer'den açıklama...

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, binlerce dönümlü araziyi kapsayan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili çalışmaların sadece çok küçük bir kısmında devlet yetkilileri ve bazı örgütlerle ters düştüklerini belirterek, planda sadece iki bölgede yüksek kata izin verilmesini savunduklarını açıkladı.

Gürcafer'den açıklama...

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, binlerce dönümlü araziyi kapsayan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili çalışmaların sadece çok küçük bir kısmında devlet yetkilileri ve bazı örgütlerle ters düştüklerini belirterek, planda sadece iki bölgede yüksek kata izin verilmesini savunduklarını açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Gürcafer'den açıklama...

Gürcafer, üzerinde çalışmaların devam ettiği Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili yazılı açıklamasında, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Biyologlar Derneği ve Şehir Plancıları Odası ile sadece küçük bir noktada ters düştüklerini belirtti.

Üç örgütün açıklamalarına atıfta bulunan Gürcafer, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu adına Erol Emin, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’nun imar planı hakkındaki ifadelerini desteklediğini ancak birliğinin imar planlarına karşıymış gibi bir algı yaratmaya çalışıldığını, bunun haksızlık olduğunu kaydetti.

“SADECE İKİ BÖLGEDE YÜKSEK KAT TALEBİMİZ VAR”

banner317
Gürcafer, şunları ifade etti:

“Binlerce dönümlük bir alanı kapsayan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında, sadece çok küçük bir kısmında devlet yetkilileri ve bazı örgütlerle görüşlerimiz ters düştük. Bu alanla ilgili olarak bizim görüşümüz, toprak fakiri bir ülke olmamızdan hareketle, ihtiyaç doğrultusunda ve dokuyu bozmadan yüksek kat yapılması yönündedir. Bu talebimiz sadece söz konusu iki bölge için geçerlidir. Ters düştüğümüz diğer nokta ise tazminat konusudur. Bu örgütler tazminatla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmalıdır.” 

Gürcafer, örgütlerle ters düştükleri konuların bilinçli bir şekilde farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını da iddia etti.

Birliğin, planlı bir şekilde kalkınmayı ve bunu yaparken de orman alanları, sahiller, göl ve göletler, verimli tarım toprakları, tarihi sit alanları, çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar, eski eser alanları, dereler ve aküfer alanlarının korunması gerektiğini savunduklarını ifade etti.


 

Son Güncelleme: 30.07.2019 20:17
Anahtar Kelimeler:
Cafer Gürcafer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP sendikalarla görüşmeler başlattı
CTP sendikalarla görüşmeler başlattı
Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Surları’nda yaşanan çökmeler konusunda açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Surları’nda yaşanan çökmeler konusunda açıklama yaptı
“Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor”
“Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor”
Naci Talat halı saha turnuvası başladı
Naci Talat halı saha turnuvası başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı, Mitsotakis’in garantiler konusundaki açıklamasını eleştirdi
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü
BES Karpazlıların yürüyüş eylemine destek belirtti
BES Karpazlıların yürüyüş eylemine destek belirtti
Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti
Çavuşoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti
Ttaslak plan 10 gün içinde halkın görüşüne sunulacak
Ttaslak plan 10 gün içinde halkın görüşüne sunulacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim