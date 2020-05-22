Gürcafer: “Bayram süresince tedbirleri elden bırakmamalıyız”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkı bayramda da tedbirli olmaya ve sosyal mesafe, maske kullanımı vb. kurallara uymaya çağırdı.

Gürcafer mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar, kırgınlık ve dargınlıkların unutulmasına, hoşgörü, paylaşım ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olan değerli günlerdir.



Bu yıl Ramazan ayında, ülkemizde ve dünyamızda bir pandemi mücadelesi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki, Kıbrıs Türk halkı olarak bu mücadelede oldukça başarılı gidiyoruz.Ancak bayram geleneğimiz olan büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpmek gibi geleneklerimizden bu yıl için vazgeçmemiz son derece önemlidir.Ülkemizde ve dünyada bilim insanlarının ve yöneticilerin uyarılarını dikkate alarak, koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirleri elden bırakmamalı, bayram süresince de sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uymaya devam ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşayacağımız Ramazan Bayramının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, tüm üyelerimizin ve halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”