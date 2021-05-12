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Gürcafer: “Bayram pandeminin gölgesinde kutlanacak"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ramazan Bayramı’nın bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlanacağını hatırlatarak, halkı tedbiri elden bırakmamaya davet etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30
Gürcafer: “Bayram pandeminin gölgesinde kutlanacak"
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Gürcafer, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında; “Koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirleri elden bırakmamalı, bayram süresince de sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uymaya devam ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız” dedi.

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Ramazan Bayramının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyen Gürcafer,  “tüm üyelerimizin ve halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:51
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