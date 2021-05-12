Gürcafer: “Bayram pandeminin gölgesinde kutlanacak"

Gürcafer, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında; “Koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirleri elden bırakmamalı, bayram süresince de sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uymaya devam ederek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumalıyız” dedi.

Ramazan Bayramının bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dileyen Gürcafer, “tüm üyelerimizin ve halkımızın bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.