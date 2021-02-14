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Gürcafer, Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararına tepki gösterdi

14 Şubat 2021 Pazar 17:15
Gürcafer, Bakanlar Kurulu’nun bankaları açma kararına tepki gösterdi
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“ALDIĞINIZ KARARLARA KARŞI SAYGI DEĞİL SAYGISIZLIK ARTMAYA BAŞLADI. FİRMALAR KENDİ ARALARINDA SİVİL İTAATSİZLİĞİ KONUŞUYOR”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Bakanlar Kurulu’nun dün koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde açıkladığı kararlarda bankaların açık olacak sektörlere dahil edilmesine tepki gösterdi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin bankaların açılması yönündeki kararına tepki göstererek, “Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz” dedi.

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Hükümet tarafından alınan kararlara karşı “saygı değil, saygısızlığın artmaya” başladığı ve “firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuştuğu” uyarısında bulunan Gürcafer, “bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir” şeklinde konuştu.

KTİMB Başkanı Gürcafer’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Aldığınız kararlara karşı saygı değil saygısızlık artmaya başladı. Firmalar kendi aralarında sivil itaatsizliği konuşuyor. Bu hiç iyi değil. Bu doğru yolda olmadığınızın işaretidir. Denge gözeterek salgına karşı mücadele etmeye çalışıyorsunuz ama denge arayışınızın içerisinde reel sektör yok. Beş yüz milyon borçlanmaya gidiyorsunuz kendi giderleriniz için. Sorarım size bu beş yüz milyonun neresindeyiz biz? Reel sektör neresinde? Yıllardır bu ülkeye katkıları, yatırımları ile ayakta tutmuş olan reel sektör can çekişiyor, tedavi bekliyor. Siz ise hala daha sağmaya çalışıyorsunuz. Biz hepimiz kapalıyız ama siz bankaları açıyorsunuz. Neden? Çalışmadığımız için tahsilat yapamıyoruz ama siz istiyorsunuz. Vergi memurlarınız firmalarımızın muhasebecilerini aramaya başladı bile. Çekler kapıya dayandı. Dikkat edin tansiyon çıkmaya başladı. Bunun nedeni de sizsiniz.”

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Son Güncelleme: 14.02.2021 17:35
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