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Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı ve Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) Dönem Sözcüsü Cafer Gürcafer, Ankara temaslarını BRT'ye değerlendirdi..

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:50
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı ve Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) Dönem Sözcüsü Cafer Gürcafer, EÖP’ün Ankara temaslarında sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Gürcafer toplantıda aşı konusundaki öngörü ve önerilerinin de kabul ve destek bulduğunu anlattı.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Gürcafer, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyelerinin, Ankara’da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiğini kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) Ankara’daki temaslarının  bugün de devam edeceğini dile getiren Gürcafer, bugün saat 16,30’da TC Karayolları Genel Müdürü ile bir toplantı yapacağını; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk’un ise TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir toplantıya katılacaklarını anlattı.

“TÜM DETAYLARI KONUŞTUK, ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPTIK”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin pandemi dönemi ve sonrasında nasıl ayağa kaldırılabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşturulabileceğini konuştuklarını ve çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, Oktay ile KKTC ekonomisi için nelerin yapılabileceği, nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığı, nelerin yapılmaması gerektiğini tüm detayları ve tüm çıplaklığı ile konuştuklarını söyledi.

“Ekonomide planlamanın ne kadar önemli olduğunu, gerekli kaynak tespiti için bir türlü planlarımızı yapmamış olduğumuzu konuştuk” diyen Gürcafer şöyle devam etti:

“Ülkesel planlamanın nedenli önemli olduğunu konuştuk. İhalelerin Ankara’da çıkması konusunda tabi ki bizim gelmezden önce bir tepkimiz vardı onları da konuştuk. Organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasının ne denli önemli olduğunu, esnaf sitelerinin ne denli önemli olduğunu da konuştuk.  Ayağa kalkmak için sosyo ekonomik planlamanın yapılması gerektiğini ve o plana uygun bir biçimde iktidarların her değişimi ile değişmeyecek uzun soluklu çalışmanın olması gerektiğini konuştuk. Elbette ki bizim ülkemizden sürekli teknik heyetler Ankara’ya gidiyor ve burada çalışıyorlar. Onlar tarafından dile getirilen konuları biliyorlar ama bir de reel sektör tarafından ve reel sektörün kalbi ile yöneticileri tarafından nasıl görüldüğünü, değerlendirildiğini geniş bir biçimde masaya yatırdık. Açıkçası çok çok iyi ağırlandık ve dinlendik. Gerçek anlamda sonuç alıcı, sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim”

“TEMASLAR DEVAM EDECEK”

Gürcafer, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile de bir görüşme yaptıklarını söyledi.

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Gürcafer, Ankara’daki STÖ’ler ile yaptıkları görüşmede KKTC’nin sürdürülebilir sosyal ekonomik ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesi için neler yapılabileceğinin masaya yatırılması gerektiğini konuştuklarını kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara’daki temaslarının bugün de devam edeceğini söyleyen Gürcafer, bu görüşmelere ilişkin ise şu detayları verdi:

“Bugün 16.30’da TC. Karayolları Genel Müdürü ile benim bir görüşmem olacak. Yollarımızın Kıbrıs Türk müteahhitleri tarafından yapılabilmesi veya ihalelerde dışa açılabilmesi hususunda neler yapılabilir, teknik olarak bunun önündeki engellerin ne olduğunu, Ankara’da çıkmasına sebebiyet veren teknik veya yapısal sorunların ne olduğu tartışmasının önünü açmak için bir toplantı yapacağız. Sanayi Odası Başkanı’mız ile Ticaret Odası Başkanı’mız da özel sanayi bölgelerinin oluşumu ile ilgili bugün TC. Sanayi Bakanlığında bir toplantıya katılıyorlar.”

“BU KÖPRÜ YIKILMAMALI”

Ankara temasları kapsamında çok iyi bir ilişki, bir köprü kurulduğunu vurgulayan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bu köprünün devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

“Biz birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Aslında karşı taraftan gelen talep de odur” diyen Gürcafer şöyle devam etti:

“Bir taraf yapar, öteki taraf da buna uyar görüntüsü hoş bir görüntü değil ve zarar verir. Yanlış anlaşılmalara da neden olur. Birlikte çalışmak, her zaman ve tüm kesimler tarafından kabul gören neticelerin çıkmasına yol açar. Bunun için doğru diyaloga ihtiyaç vardı. Biz doğru diyalogun uzun süreceğini düşünüyoruz. Bizim kendi iç meselelerimiz vardır. Kendi devletimiz ile hükümette, iktidarda kim olursa olsun onunla konuşup çözmemiz gereken sorunlarımız vardır. Bunu da Ankara’ya taşımak doğru değildir. Bunu asla yapmayız. Bizim üzerinde durduğumuz konu KKTC’yi  ekonomik olarak ayağa kaldırmak için ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için neler yapabilirizdir. Bu bağlamda, bu arzuda olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile en doğrusunu nasıl yapabiliriz bunu konuştuk. Özellikle pandemi döneminde 1 milyar TL’ye varan yol ihalelerinin, 60-70 alt sektörü besleyen ihalelerin Lefkoşa’da çıkmasının ne anlama geldiğini konuştuk ve neden olamadığını sorguladık. Bunun olması için neler yapılabileceğini konuştuk. Bunu devam ettirmemiz çok önemlidir çünkü yanlış enformasyon, yanlış bilgi, her zaman yanlış ve sonradan dönüşü zor olan neticeler verir. Bu nedenle dolayı ilişkiyi iyi tutmak ve amaca hizmet edecek şekilde örgütlenmek çok önemlidir”

 “AŞI KONUSUNDAKİ TÜM ÖNGÖRÜLERİMİZ, ÖNERİLERİMİZ KABUL VE DESTEK BULDU”

Aşı konusuna da değinen Gürcafer, bu konudaki öngörülerinin ve önerilerinin kabul ve destek bulduğunu ifade etti. Başbakan Ersan Saner’in cuma günü Ankara’ya yapacağı ziyareti anımsatarak, “Tahmin ederim ki aşı konusunda kamuoyuna daha somut bilgiler verilir” dedi.

“Aşı talebimizin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde anlatmak çok önemli” diyen Gürcafer, “KKTC açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyar belki de daha fazladır. Bu enkaz olursa gidilecek olan kapı yine Türkiye kapısıdır” ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla bunun olmaması için önceden yapılması gerekenlerin de toplantıda ele alındığını dile getiren Gürcafer, “Aşı ve aşılanma, KKTC’nin kapılarının turizme aşılanmış olan kişilere açılması çok çok önemli. Bunu doğru anlatmazsanız bu Anadolu insanının aşı hakkını elinden almak gibi görünür. Benim aşı konusunda şu an için söyleyebileceğim; çok çok olumlu olunduğudur. Tüm öngörülerimiz ve önerilerimiz kabul ve destek buldu. Cuma günü Sayın Başbakan protokol için Ankara’ya geliyor. Tahmin ederim ki cuma günü kamuoyuna bu hususta daha somut bilgiler verilir” dedi.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayCafer Gürcafer
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