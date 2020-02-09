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Günsel”in Üretim Sürecinde Kullanılacak Parçaları İçin 28 Ülkeden 800 Tedarikçi İle İş Birliği Yapıldı

KKTC’nin yerli ve milli arabası, 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

Günsel”in Üretim Sürecinde Kullanılacak Parçaları İçin 28 Ülkeden 800 Tedarikçi İle İş Birliği Yapıldı

KKTC’nin yerli ve milli arabası, 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

09 Şubat 2020 Pazar 13:55
Günsel”in Üretim Sürecinde Kullanılacak Parçaları İçin 28 Ülkeden 800 Tedarikçi İle İş Birliği Yapıldı

KKTC’nin yerli ve milli arabası, 2016 yılında model tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak “GÜNSEL”in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapıldı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen “GÜNSEL” Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan “GÜNSEL” üretim tesislerinde üretilecek.

“GÜNSEL” mühendisleri tarafından tasarlanan, 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan, “GÜNSEL”in  2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

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GÜNSEL: “KÜRESEL PAZARDA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ…”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuyla ilgili açıklamasında, hem KKTC hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirtti ve “GÜNSEL”in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını kaydetti. Günsel, küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağını da ifade etti.

Günsel, dünyada birçok otomotiv devinin bulunduğunu, ancak hiçbirinin tüm parçalarını sadece kendi ülkelerinde üretemediklerini, otomobil parçalarını üreten son derece büyük şirketler olduğunu belirterek, amaçlarının üretim maliyeti açısından “GÜNSEL”de kullanılacak parçaların birçoğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi. 

Günsel “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz” dedi.

Firmaların tecrübelerinin birleştirilerek kapsamlı bir sinerji çalışması ile uluslararası çevre normlarına uygun, güvenlik, hafiflik, yakıt tasarrufu ve kompozit malzeme kullanımı ile GÜNSEL’in üretildiğini anlatan Günsel, “Elektrikli araç üretimini yerlileştirme stratejisi ile yola çıkarak, 2021'de seri üretimle satışa sunulması planlanan ‘GÜNSEL’in parçalarını yerli ve uluslararası tedarikçi firmalar üretecek. Bu önemli anlaşmaların ülkemiz ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 17:23
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