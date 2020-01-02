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‘Günsel’e ne oldu?

Türkiye, yeni otomobilini tanıtma kampanyasını başlatırken akıllara KKTC’nin ilk yerli otomobili olacağı söylenen ‘Günsel’ geldi. Maalesef yıllar önce tanıtımı yapılan Günsel’den ses yok…

‘Günsel’e ne oldu?

Türkiye, yeni otomobilini tanıtma kampanyasını başlatırken akıllara KKTC’nin ilk yerli otomobili olacağı söylenen ‘Günsel’ geldi. Maalesef yıllar önce tanıtımı yapılan Günsel’den ses yok…

02 Ocak 2020 Perşembe 08:23
‘Günsel’e ne oldu?

Kendi imkanlarıyla bir iş insanının Türkiye’den önce yerli otomobil projesini hayata geçirme arzusu vatandaşlar arasında büyük bir sevinç yaratmıştı.  Aracın seri üretimi geçmemesi ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Ekim 2016’da büyük bir sükseyle tanıtılan ‘Suat Günsel’in hayali’ yerli otomobil, 8 yıllık bir çalışma sonucunda seri üretime geçme iddiasıyla görücüye çıkmıştı. 

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Dönemin neredeyse tüm devlet büyüklerinin araç tanıtım toplantısında boy gösterdiği gün üzerinden yıllar geçmesine rağmen ‘Günsel’den hala haber yok. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye büyük değer katması planlanan proje, Kıbrıs Türkleri için büyük bir umut olmuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Türkiye basınına yaptığı açıklamada,  Suat Hoca’nın çamurdan arabalar yaptığını ve üreteceği kırmızı üstü açık araba ile çiftlerin seyahat ederken saçlarının uçuşacağını hayal ettiğini ve bu hayalini gerçeğe dönüştüğünü anlatmıştı.

Günsel’in seri üretimi için geçtiğimiz Eylül ayında istihdam için başvuru kabulü yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
SuatGünselKktcKıbrıs
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