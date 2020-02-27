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“günsel Sanat Müzesi” Açıldı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): KKTC’nin yerli ve milli otomobili “Günsel” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk dünyası ödüllü sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi”, Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

“günsel Sanat Müzesi” Açıldı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): KKTC’nin yerli ve milli otomobili “Günsel” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk dünyası ödüllü sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi”, Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 14:11
“günsel Sanat Müzesi” Açıldı
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Lefkoşa, 27 Şubat 20 (.): KKTC’nin yerli ve milli otomobili “Günsel” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk dünyası ödüllü sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi”, Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLİYOR

Dereboyu’nda, “Günsel Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan ve kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açan “Günsel Sanat Müzesi”nde yer alan 15 sergi alanında, süreli ve sürekli sergiler izlenebilecek.

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ERGÜN: “PAYLAŞIMI SAĞLAYAN ÇAĞDAŞ BİR KÜLTÜR SANAT ORTAMI KURULDU”

Günsel Sanat Müzesi Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Günsel’in kültür ve sanata yaptığı katkılarla sanat müzesinin doğmasına olanak tanıdığını belirterek, müzenin modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Günsel Sanat Müzesi’nde 15 adet sergileme alanı bulunduğunu, süreli ve sürekli sergilerin izlenebileceğini ifade eden Doç. Dr. Ergün,  müzede Kıbrıs ve Türk dünyasından ödüllü sanatçılara ait farklı tekniklerle hazırlanan 700 eserin sergilendiğini kaydetti.

Sadece ödüllü sanatçıların eserlerinin yer aldığı çağdaş bir müze olan Günsel Sanat Müzesi’nin yediden yetmişe herkesin paylaşacağı bir kültür ve sanat ortamı olduğunu dile getiren Ergün, müzenin sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra, toplumsal bütünlüğün büyümesine de ortam yaratacağı inancını ifade etti.

Ergün, müzeyi kültür ve sanata verilen katkıların güzel bir örneği diye niteledi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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