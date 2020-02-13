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‘Günsel’ ile dalga geçtiler!

Suat Günsel’in yerli otomobil olarak tanıttığı aracın, henüz aktif fabrikasının olmaması, 28 ülkeden 800 tedarikçisi olması Türkiye medyasına ‘dalga konusu’ oldu.

‘Günsel’ ile dalga geçtiler!

Suat Günsel’in yerli otomobil olarak tanıttığı aracın, henüz aktif fabrikasının olmaması, 28 ülkeden 800 tedarikçisi olması Türkiye medyasına ‘dalga konusu’ oldu.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:09
‘Günsel’ ile dalga geçtiler!

Günsel’ ile dalga geçtiler!

Suat Günsel’in yerli otomobil olarak tanıttığı aracın, henüz aktif fabrikasının olmaması, 28 ülkeden 800 tedarikçisi olması Türkiye medyasına ‘dalga konusu’ oldu.

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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen haber sitelerinden birinde “Kıbrıs’ta fabrika yok üretim yok ne yerlisi kimi kandırıyorsunuz, Türkiye’den giden paraları çarçur etmeyin” haber başlıklarıyla Suat Günsel’in yerli oto projesini acımasızca hafife aldılar.

Ünlü işadamı Suat Günsel’in yıllar önce tanıtımını yaptığı yerli otomobille ilgili uzun süreç devam ediyor.

Kıbrıs Türk halkına büyük bir istihdam olanağı sunacak, ekonomiye can katacak bu dev projenin Türkiye basını tarafından ‘dalga konusu’ haline getirilmesi KKTC’de büyük üzüntü yarattı.

Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili görüş bildiren vatandaşlar, ‘koskoca Türkiye’den önce yerli ve milli otomobilimizi üretiyoruz bizi kıskanıyorlar’,‘Bizim de fabrikamız yok, bizim oluyor da onların neden olmasın’ gibi farklı yorumlarda bulundular.

************************************

Günsel’ ile dalga geçtiler!

Suat Günsel’in yerli otomobil olarak tanıttığı aracın, henüz aktif fabrikasının olmaması, 28 ülkeden 800 tedarikçisi olması Türkiye medyasına ‘dalga konusu’ oldu.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen haber sitelerinden birinde “Kıbrıs’ta fabrika yok üretim yok ne yerlisi kimi kandırıyorsunuz, Türkiye’den giden paraları çarçur etmeyin” haber başlıklarıyla Suat Günsel’in yerli oto projesini acımasızca hafife aldılar.

Ünlü işadamı Suat Günsel’in yıllar önce tanıtımını yaptığı yerli otomobille ilgili uzun süreç devam ediyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan İrfan Suat Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz.” dedi.

2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

Kıbrıs Türk halkına büyük bir istihdam olanağı sunacak ekonomiye can katacak bu dev projenin Türkiye basını tarafından ‘dalga konusu’ haline getirilmesi KKTC’de büyük üzüntü yarattı.

Sosyal medya üzerinde konuyu yorumlayan bazı vatandaşlar, ‘koskoca Türkiye’den önce yerli ve milli otomobilimizi üretiyoruz bizi kıskanıyorlar’ ifadelerini kullandı.

Ensonhaber.com sitesi üzerinden yapılan bazı yorumlar şöyle:

  • Bizim de fabrika yok hiçbir yer yok bizim oluyor da onların neden olmasın
  • Burada da fabrika yok ama yerli otomobil tanıttık
  • Parayı kısıp gereken dersi vermeliyiz
  • Bunlar kadar boş beleş hayatı yaşayan bir millet daha yok bizden giden paralarla sefa sürüyorlar
  • Merdiven altı üretimden uzak duralım.
  • Kandıran sadece onlar mı !?
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Anahtar Kelimeler:
GünselSuat Günsel
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