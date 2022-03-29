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Günlük Covid 19 vaka sayısı 1032’ye yükseldi

Ülkede bugün yapılan 14 bin 892 testle 1032 vaka saptandı. Vakaların 422’si Lefkoşa, 186’sı Girne, 274’ü Gazimağusa, 86’sı Güzelyurt, 18’i İskele, 46’sı Lefke’den.

29 Mart 2022 Salı 19:30
Günlük Covid 19 vaka sayısı 1032’ye yükseldi

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Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
“Bugün yapılan test sayısı 14892. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1032. Yerel vaka sayısı 1032. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 587. Yapılan toplam test sayısı 6355126. Toplam vaka sayısı 83764. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 76732. Tedavisi devam eden vaka sayısı 6814. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 50. Karantinadaki vaka sayısı 6758. Toplam kaybedilen hasta sayısı 220. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 726. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 13. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 266. Takip edilen toplam bileklik sayısı 1056. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 139148”   

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Son Güncelleme: 29.03.2022 20:16
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