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Güngördü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nı kutlayarak, mutlu yarınlar diledi.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:45
Güngördü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nı kutlayarak, mutlu yarınlar diledi.
Güngördü, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

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 “23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği gündür.
Hepimizin ortak sorumluluğu geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin haklarına saygılı, onlara güven ve sevgi dolu, adaletli ve yaşanılır bir dünya bırakmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temennim; çocukların istismar edilmediği, en iyi koşullarda eğitim aldığı, huzur içinde yaşadığı barış dolu bir dünyadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nı kutlar, mutlu yarınlar dilerim.”
 

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Son Güncelleme: 22.04.2021 18:16
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