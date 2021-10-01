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Güngördü’den Yaşlılar Günü mesajı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

01 Ekim 2021 Cuma 16:30
Güngördü’den Yaşlılar Günü mesajı

Güngördü mesajında, “Bizlere, sevgiyi, iyiliği, yaşamı ve dayanışmayı öğreten büyüklerimizi, vefa duygusuyla her dönemlerinde korumak ve onlara bakmak en önemli görevlerimizden biridir” dedi.
Belediye olarak Sosyal İşler Şubesi ile birlikte yaşlı politikalarının geliştirilmesine özel önem gösterdiklerini belirten Güngördü, yaklaşık 2 yıldır Covid-19 ile mücadele edildiğine dikkat çekti.
Pandemi döneminde yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan hizmetlerin önemine işaret eden Güngördü, bu süreçte eczane, hastane, market, aşı gibi işlerde ve ulaşımda onların yanlarında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

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Yaşlıların en büyük sıkıntısının yalnızlık olduğunu ifade eden Nidai Güngördü, “Biz, onları aile gibi sevgiyle sarmaya, hatırlarını sormaya önem veriyoruz. Her bireyin, her evladın da görevi büyüklerimizin yanında olmak, onların ihtiyaçlarında onlara destek olmaktır” ifadelerini kullandı.
Güngördü son olarak, “Tüm yaşlılarımızın ellerinden öper, onları sevgi ve saygıyla kucaklar, sağlıklı günler dilerim” dedi.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 20:07
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