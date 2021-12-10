Güngördü’den Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Güngördü, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, uluslararası alanda, ülkelerin benimsediği kanunlarla temel hak ve özgürlüklerin korunması, haklara erişim konusunda pek çok ilerleme olduğunu belirterek, Dünya İnsan Hakları Günü’nde özellikle çocuk hakları, mülteci hakları ve kadın haklarına dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Güngördü, “Sevginin, barışın ve hoşgörünün yer aldığı bir yaşam için, insan haklarının korunması gerektiğini ve bu konuda da Girne Belediyesi olarak çalışmalarımıza her zaman devam ettiğimizi belirtirim” dedi.