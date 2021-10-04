banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni asgari ücret ilan edildi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
KKTC'ye gelecek olanların dikkatine!
KKTC'ye geleceklerin dikkatine!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı Rumlar yapsın!
Denktaş’ın anıt mezarını da mı...
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
Kooperatif'te neler olmuştu!!!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de gerginlik!
Kapat

Güngördü'den 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü basın bildirisi

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, “Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.  Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.” dedi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:15
Güngördü'den 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü basın bildirisi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bildir yayımladı.

Dünya’da hayvan severlerin ilk kez İngiltere’de 1822 yılında hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurduklarını dile getiren Güngördü, 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluşun dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü’nün ilan edildiğini kaydetti. 

banner341
Güngördü, 1978 yılında Paris UNESCO evinde yayımlanan Hayvan Hakları Evrensel Bildirisinde ‘bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.  Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.’ maddelerinin yazdığını belirtti. 

Dünya’ya açılan ve Uluslararası nitelikte birçok organizasyona de ev sahipliği yapan Girne kentinin, tüm Dünyada benimsenen bu bildirinin gereklerinin uygulanması için belediye olarak üzerlerine düşeni eksiksiz yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güngördü, “Yaban hayatın parçası olan hayvanların korunması için ülkemizde çalışan örgütlerle olan işbirliği çalışmalarımız yanında 2017 yılında faaliyete açtığımız Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi üzerinden de sokakta kimsesiz olan köpekler için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz.” ifadelerini kullandı. 

Merkezin üzerinden bugüne dek 448 can dostun kısırlaştırılırken 200’e yakın kimsesiz can dostun da sahiplendirdiklerini, onların bir yuva sahibi olmalarına katkı koyduklarını dile getiren Güngördü şöyle devam etti:

 “Can dostlarımızı Girne’mizin bir parçası olarak gördüğümüzden, onların temel asli ihtiyaçlarının sağlanması için gerekeni sağlamak adına çalışmaya devam ediyoruz. Sahipli hayvanların da yaşam koşulları ile temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kollamak için resmi kontroller yanında toplumsal farkındalığı da sağlayacak çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz. Hayvan Hakları da İnsan Hakları gibi yasalarla korunması gerektiğinden yasal zemindeki eksiklerin de giderilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Böylesi bir günde hayatın çeşitliliğini ve renklerini tamamlayan hayvan haklarını hatırlamak ve bu haklara saygı duymak hepimizin boynunun borcudur.”
 

banner360
Son Güncelleme: 04.10.2021 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Haftalık yangın bilançosu
Haftalık yangın bilançosu
Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de “fahri Doktora“ ünvanı verildi
Cumhurbaşkanı Tatar'a Eskişehir'de “fahri Doktora“ ünvanı verildi
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Erhürman Genç TV'ye konuştu
Erhürman Genç TV'ye konuştu
133 ürün müsadere edildi, 3 işyerine ihbar verildi
133 ürün müsadere edildi, 3 işyerine ihbar verildi
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Denktaş: “Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz"
Denktaş: “Başta LTB olmak üzere tüm belediyelerimizden ve halkımızdan katkı bekliyoruz"
Özçınar, Kütahya’da düzenlenecek “Uclg-Mewa aracı Şehirler Dünya Forumu”na katılacak
Özçınar, Kütahya’da düzenlenecek “Uclg-Mewa aracı Şehirler Dünya Forumu”na katılacak
MDP Girne İlçe Başkanlığı binası açıldı
MDP Girne İlçe Başkanlığı binası açıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim