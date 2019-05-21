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Güngördü, Tcg Karpaz Gemisinin Komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin’i Ağırladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 : Girne Turizm Limanı’na demirleyerek halka ziyaret açılan TCG Karpaz gemisinin komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Güngördü, Tcg Karpaz Gemisinin Komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin’i Ağırladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 : Girne Turizm Limanı’na demirleyerek halka ziyaret açılan TCG Karpaz gemisinin komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

21 Mayıs 2019 Salı 12:07
Güngördü, Tcg Karpaz Gemisinin Komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin’i Ağırladı

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 : Girne Turizm Limanı’na demirleyerek halka ziyaret açılan TCG Karpaz gemisinin komutanı Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü  yaptığı konuşmada Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunan geminin Girne’de halkın ziyarete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Konuşmaların ardından başkan Güngördü, ziyaret anısına plaket verirken; Deniz Yüzbaşı Serhan Bilgin ise Güngördü’ye geminin şapkasını hediye etti.

TCG Karpaz Tuzla sınıfı karakol botu, Girne Turizm Limanı’nda perşembe gününe kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(DOĞ/HA)  FOTOĞRAFLI

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