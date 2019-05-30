Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, pazar esnafıyla bayramlaştı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesinde pazarı gezip, esnafa bayram şekeri ikram eden Güngördü, geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir” dedi.



Hem pazar esnafı, hem de bayram alışverişi için pazarı gezen vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Güngördü, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak, başta tüm personelin, esnafın ve tüm halkın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerle kutladı.(DOĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI