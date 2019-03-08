Güngördü’nün 8 Mart Mesajı…



“BİR TOPLUMUN GELİŞME DÜZEYİNİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİ, KADINLARIN SAHİP OLDUĞU ÖZGÜRLÜK, TOPLUMDA TAŞIDIĞI SAYGINLIK, ÜRETİM VE YÖNETİMDEKİ YERİDİR”



Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin kadınların sahip olduğu özgürlük, üretim ve yönetimdeki yeri olduğunu kaydetti.



Nidai Güngördü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk ve etkinliklerinin her geçen gün arttığına işaret etti.



Güngördü, “Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir” dedi.



(ID/ÖK)