Güngördü Geyikli Belediye Başkanı’yla Görüştü

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.) Türkiye Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
(YIL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.) Türkiye Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.) Türkiye Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapıldı.
(YIL) FOTOĞRAFLI