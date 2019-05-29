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Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29  Mayıs 19 : Girne Belediyesi Kent Müzesi Projesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Eskişehir\'e giden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i makamında ziyaret etti. 

Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29  Mayıs 19 : Girne Belediyesi Kent Müzesi Projesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Eskişehir\'e giden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i makamında ziyaret etti. 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:59
Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 29  Mayıs 19 : Girne Belediyesi Kent Müzesi Projesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Eskişehir'e giden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. 

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükerşen ziyarette yaptığı konuşmada,  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Güngördü'ye verdiği söz nedeniyle Girne için iki adet heykel hazırladığı  belirten Büyükerşen, kısa bir süre sonra heykelleri Kıbrıs'a göndereceğini belirtti.

GÜNGÖRDÜ

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, yeniden göreve seçilen Büyükerşen'e hayırlı olsun diyerek, kendisini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

Güngördü,  Eskişehir ziyaretleri sırasında  Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 

Büyükerşen'in hazırladığı heykelleri Girne'ye yerleştirecek olmaktan da büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Güngördü, iki kardeş belediye arasındaki ilişkilerin uzun yıllar sürmesini diledi.

Büyükerşen, Güngördü'ye Atatürk resmi hediye ederken, Güngördü de Büyükerşen'e el yapımı minyatür Kıbrıs kapısı hediye etti. 

Girne Belediyesi Kent Müzesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle Güngördü ve beraberindeki heyet, Eskişehir'deki müzelerde ve şehirde incelemelerde bulundu. 

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
 

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