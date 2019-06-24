banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95160
ALTIN
262.720
DOLAR
5.7929
STERLİN
7.3795
EURO
6.6003
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Yıldız suçsuz olduğu için serbest bırakıldı
YILDIZ SUÇSUZ OLDUĞU İÇİN SERBEST...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Gazimağusa’da hIrsIzlIk
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK                                                                        
banner306

Güngördü Ankara’da Çalıştaya Katıldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara’da, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) tarafından düzenlenen Toplumcu Belediye Çalıştayı’nda konuşma yaptı.

Güngördü Ankara’da Çalıştaya Katıldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara’da, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) tarafından düzenlenen Toplumcu Belediye Çalıştayı’nda konuşma yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Güngördü Ankara’da Çalıştaya Katıldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara’da, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) tarafından düzenlenen Toplumcu Belediye Çalıştayı’nda konuşma yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da İTÜ Lokalinde yer alan Çalıştayda, Başkan Nidai Güngördü, YAYED Başkanı Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, YAYED Sekreteri Serhat Salihoğlu, Prof. Dr. Can Hamamcı ve Dr Ali Sonel birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar Bergama ve Hekimhan Belediyelerinden örnekler vererek deneyimlerini anlattılar.

GÜNGÖRDÜ: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

banner317
Başkan Güngördü konuşmasında, Kıbrıs’ta yerel yönetimlerin tarihinden ve Girne Belediyesi’nden bahsetti.

Güngördü yurttaşa değer veren, insan odaklı bir çalışma sistemini benimsedikleri için yurttaşın kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla iki kez Girne Kent Kurultayı’nı yaptıklarını belirterek, belediyenin girişimleriyle hazırlanan Girne-Çatalköy İmar Planı ve Girne Trafik Ulaşım Master Planı’ndan örnekler verdi.

Güngördü, Türkiye’deki yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılık Dairesi Denizanası Görüldüğünü Açıklayarak Uyarılarda Bulundu
Hayvancılık Dairesi Denizanası Görüldüğünü Açıklayarak Uyarılarda Bulundu
Brt Müdürü Aysu Basri İstifa Etti
Brt Müdürü Aysu Basri İstifa Etti
Kuzey Kıbrıs’ta Yıllar Sonra İlk Defa Duvar Tırmaşıkkuşu Görüldü
Kuzey Kıbrıs’ta Yıllar Sonra İlk Defa Duvar Tırmaşıkkuşu Görüldü
Türkmenistanlı Sanatçılar Azat Myradov İle Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Sergisi Açıldı
Türkmenistanlı Sanatçılar Azat Myradov İle Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Sergisi Açıldı
Kuir Kıbrıs Derneği Mesarya’da Homofobi, Bifobi Ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirdi
Kuir Kıbrıs Derneği Mesarya’da Homofobi, Bifobi Ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirdi
Kktc İnsan Hakları Derneği Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i “istenmeyen Şahıs” İlan Etti
Kktc İnsan Hakları Derneği Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’i “istenmeyen Şahıs” İlan Etti
Özersay: Kapalı Maraş’ta bir envanter çalışması yapılması yönünde net bir karar alındı
Özersay: Kapalı Maraş’ta bir envanter çalışması yapılması yönünde net bir karar alındı
Kıb-Tek: “Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor”
Kıb-Tek: “Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor”
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var!
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var!
Disko kavgasında aranan şahıs tutuklandı
Disko kavgasında aranan şahıs tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim