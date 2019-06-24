Güngördü Ankara’da Çalıştaya Katıldı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara’da, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) tarafından düzenlenen Toplumcu Belediye Çalıştayı’nda konuşma yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da İTÜ Lokalinde yer alan Çalıştayda, Başkan Nidai Güngördü, YAYED Başkanı Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, YAYED Sekreteri Serhat Salihoğlu, Prof. Dr. Can Hamamcı ve Dr Ali Sonel birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar Bergama ve Hekimhan Belediyelerinden örnekler vererek deneyimlerini anlattılar.

GÜNGÖRDÜ: “İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Güngördü konuşmasında, Kıbrıs’ta yerel yönetimlerin tarihinden ve Girne Belediyesi’nden bahsetti.

Güngördü yurttaşa değer veren, insan odaklı bir çalışma sistemini benimsedikleri için yurttaşın kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla iki kez Girne Kent Kurultayı’nı yaptıklarını belirterek, belediyenin girişimleriyle hazırlanan Girne-Çatalköy İmar Planı ve Girne Trafik Ulaşım Master Planı’ndan örnekler verdi.

Güngördü, Türkiye’deki yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI