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Güngördü: “Yaşlılara sahip çıkmak insanlık görevidir”

Girne Belediye Başkanı Güngördü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

22 Mart 2021 Pazartesi 11:20
Güngördü: “Yaşlılara sahip çıkmak insanlık görevidir”
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 Girne Belediye Başkanı Güngördü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Güngördü, hayatın en kıymetli değerleri olan yaşlıların, geçmişin tecrübelerini bugüne aktararak geleceğe ışık tutan bir kaynak olduğunu belirterek, “Yaşlılara sahip çıkmak insanlık görevidir” dedi. 
Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Güngördü, Covid-19 pandemisi döneminde belediyenin yaşlıları yalnız bırakmayarak eczane, market alışverişi, gıda yardımı gibi birçok faaliyeti gerçekleştirerek yaşlıların yanında olduğunu hissettirmeye devam ettiğini, 948 “İkinci Bahar Birimi” üyesine gıda yardımlarında öncelik tanındığını kaydetti.
Göngördü, bunların yanında, Sosyal Yaşam Merkezi'nde Sağlık Bakanlığı ile işbirliğiyle Şubat-Mart 2020 tarihlerinde 2 bin 290 kişi aşılanarak, 15 yatalak “İkinci Bahar” üyesine ambulans imkanı ve aracı olmayan 65 yaş üzeri ihtiyaçlılara, evden alınıp aşı merkezine götürülme imkanı sağlandığını belirtti.

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İyilik Gönüllüleri işbirliği ile yapılan günlük sıcak yemek dağıtımı konusunda ihtiyaçlı yaşlılara sıcak yemek dağıtımı halen daha yapıldığını söyleyen Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Yaşlılarımızın toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, onların tecrübeleriyle toplumuza sağladıkları katkılarla her zaman gönülden hatırlanmaları gerekmektedir. Yaşlılara ve sorunlarına sahip çıkmanın insanlık ve yurttaşlık görevidir. Hepimizin bir gün yaşlanacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekir.  Bu duygu ve düşüncelerimle toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan, hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımızın haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16
Anahtar Kelimeler:
Yaşlılar HaftasıNidai Güngördü
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